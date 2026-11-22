Мирзиёев 23-24 ноября посетит Иорданию с госвизитом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит Иорданию с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе визита в Аммане состоятся переговоры на высшем уровне, а также бизнес-форум с участием официальных лиц и представителей деловых кругов двух стран.

Стороны обсудят вопросы вывода узбекско-иорданских отношений на качественно новый уровень, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, информирует пресс-служба.

Отмечается, что особое внимание планируется уделить взаимодействию в текстильной, горнодобывающей и химической промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике, а также развитию культурно-гуманитарных связей и туристических обменов.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов, добавили в пресс-службе.