Гутерриш разочарован отсутствием результатов на COP31

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Неспособность делегаций на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье прийти к консенсусу по поводу дальнейших мер по борьбе против глобального потепления вызывает разочарование, заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я крайне разочарован тем, что COP31 завершилась без консенсуса (...). Я разделяю недовольство тех, кто ожидал, что власти стран окажутся на высоте в момент кризиса с климатом", - говорится в его заявлении.

Гутерриш напомнил, что на COP28 в Дубае участники согласились работать над отходом от ископаемых энергоресурсов. "Теперь наша задача - ускорить этот переход, финансировать его и добиться конкретных результатов", - полагает генсек ООН.

Ранее сообщалось, что делегации, участвующие в COP31, в воскресенье отвергли подготовленный организаторами встречи компромиссный вариант финального заявления.