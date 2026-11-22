Алиев заявил о заинтересованности Азербайджана в развитии отношений с США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Официальный Баку заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра внутренней безопасности США Маркуэйна Маллина.

Согласно информации на сайте азербайджанского президента, Алиев поздравил Маллина с назначением на этот пост.

"Президент отметил, что 2026 год имеет историческое значение для азербайджано-американских отношений. В этой связи президент подчеркнул, что визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в нашу страну и подписание в рамках этой программы "Хартии стратегического партнерства между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки" внесли значительный вклад в расширение двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

Алиев также высоко оценил усилия президента Дональда Трампа по повышению уровня двусторонних отношений и обеспечению мира в регионе, и подчеркнул, что Баку заинтересован в развитии отношений с США.

Президент добавил, что на Южном Кавказе уже сложилась новая ситуация, наблюдается мир в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Маллин со своей стороны поздравил Алиева с достижениями в мирной повестке дня между Азербайджаном и Арменией и отметил роль президента Трампа в этом процессе.

"Маллин затронул важность проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) и подчеркнул, что полномасштабная его реализация будет способствовать развитию связей и торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Арменией, а также между странами регионами. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-американских отношений. В этой связи отмечено, что взаимные визиты на различных уровнях предоставляют хорошую возможность для обсуждения возможностей сотрудничества", - отмечается в информации.