Хуситы заявили об ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил в воскресенье, что движение нанесло удар по НПЗ в саудовском городе Рабиг на побережье Красного моря.

"Целью первой операции стал нефтеперерабатывающий завод в Рабиге", - написал он в соцсети X.

Сари также утверждает, что хуситы нанесли удар и по радиолокационной станции в Ад-Давасире.

Командование коалиции во главе с Эр-Риядом, в свою очередь, заявило о перехвате дрона, запущенного хуситами в сторону юга Саудовской Аравии.