Преимущество США перед Китаем в военной мощи продолжает сокращаться из-за Ирана

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Преимущество США перед Китаем в плане влияния на ход международных событий сократилось до минимума с 2018 года, а война в Иране и политика односторонних действий подорвали военную и дипломатическую мощь США, говорится в ежегодном исследовании австралийского аналитического центра Институт Лоуи.

Согласно новому Индексу влияния в Азии института, "всеобъемлющая мощь" США снизилась до 78,9 балла, а отрыв от Китая сократился до минимума с 2018 года, когда был опубликован первый отчет. Китай значительно опережает США в дипломатических и экономических отношениях, в то время как лидерство США в военной сфере в Азии сократилось из-за влияния войны на запасы оружия и смещения фокуса американских вооруженных сил на Ближний Восток.

Институт Лоуи определяет "всеобъемлющую мощь" как способность государства формировать свою внешнюю среду и влиять на поведение других стран и организаций. Это средневзвешенное значение восьми показателей мощи, включая экономический и военный потенциал, а также культурное влияние.

"Преимущество Соединенных Штатов над Китаем в военном потенциале сейчас самое незначительное за всю историю", - указали в докладе эксперты Хантер Марстон и Джек Сато. "Напротив, продолжающаяся модернизация вооруженных сил Китая увеличила его совокупную мощь. Его возможности ведения боевых действий на море продолжают расширяться, особенно в том, что касается контроля над морем и воспрещения доступа к нему, в то время как он сохраняет значительное преимущество перед Соединенными Штатами в области наземных ракет и сухопутных войск", - отметили они.

В докладе подчеркивается, что экономические возможности двух стран практически равны, в то время как дипломатическое влияние США после нападения на Иран и других политических решений, таких как введение пошлин и отказ от участия в международных организациях, например, в ООН, снизилось до рекордно низкого уровня.