Иранские атаки в Ормузском проливе достигли самого высокого уровня с начала конфликта

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Количество нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе и вблизи него достигло самого высокого уровня с начала конфликта США с Ираном, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сведения о морских инцидентах.

По данным телеканала, только с начала ноября было совершено уже по меньшей мере 22 атаки - это второй по величине показатель с начала войны. Зона, о которой идет речь, охватывает Ормузский пролив, Персидский залив и Оманский залив.

В октябре общее количество атак, о которых сообщало Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), связанное с Королевским военно-морским флотом, впервые с начала американо-иранской войны в конце февраля превысило 30. Международная морская организация (IMO) также зафиксировала в октябре наибольшее количество подтвержденных инцидентов в этом году. До октября в регионе в среднем происходило около 10 нападений в месяц.

Как указывает CNN, с начала конфликта пролив стал территорией, за которую идет ожесточенная борьба, а нападения на суда препятствуют транспортировке нефти и газа и приводят к глобальным экономическим последствиям. Коммерческое судоходство через пролив, по которому до войны проходила пятая часть мировой нефти, по сравнению с базовым уровнем 2025 года кардинально сократилось.

Телеканал подчеркивает, что по мере падения мировых цен на нефть и снижения внутренних доходов Ирана от продажи нефти Тегеран стремится восстановить контроль над проливом, усиливая атаки. По мнению экспертов, страна теряет контроль над водным путем и может еще больше активизировать атаки в попытке добиться уступок от Вашингтона.