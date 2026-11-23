Разведка предупредила о возможности войны на нескольких фронтах после атаки Израиля на Иран

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Военная разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила премьер-премьера Биньямина Нетаньяху, что одностороннее израильское нападение на Иран может спровоцировать войну на нескольких фронтах, передает телеканал N12.

По его данным, представители военной разведки доложили премьер-министру в ходе его встречи с высокопоставленными представителями министерства обороны на текущей неделе, что атака Израиля против Ирана приведет к более широкому региональному конфликту с участием Ливана, Сирии и Газы.

Телеканал указывает, что предупреждение было сделано на фоне интенсивных дискуссий последних недель о возможных военных действиях Израиля против Ирана без участия или одобрения США.

Военная разведка считает, что в случае израильского удара операция не ограничится тремя-пятью днями, как это предполагают Нетаньяху и глава внешней разведки "Моссад" Роман Гофман.

Тем временем общественная телекомпания Kan со ссылкой на неназванный источник сообщает, что Нетаньяху продолжает настаивать на том, чтобы президент США Дональд Трамп нанес удар по Ирану "как можно скорее".