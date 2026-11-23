Глава CENTCOM обсудил взаимодействие с союзниками в ходе поездки на Ближний Восток

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в ходе завершившейся накануне поездки на Ближний Восток обсудил с руководством союзников в регионе вопросы военного взаимодействия, говорится в сообщении командования.

"Глава CENTCOM Брэд Купер завершил недельный визит к союзникам США на Ближнем Востоке. В ходе встреч с гражданскими и военными лидерами Израиля, Саудовской Аравии и Катара он обсудил текущую обстановку в области безопасности и возможности для продолжения сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщала газета The Times of Israel со ссылкой на источники, Купер в минувшую среду провел встречу с начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими военными.

По словам источников, цель визита - продолжить сотрудничество и координацию между вооруженными силами двух стран и обсудить с высшим командованием ЦАХАЛ планы на будущее, особенно в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана.