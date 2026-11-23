Европейские рынки акций резко снизились в пятницу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые рынки резко снизились в пятницу, германский индикатор потерял 2,6%.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 2% - до 625,65 пункта. Индикатор потерял 5,7% за эту неделю.

Британский FTSE 100 снизился на 1%, германский DAX - на 2,6%, французский CAC 40 - на 1,89%, итальянский FTSE MIB - на 2,48%, испанский IBEX 35 - на 1,63%.

Котировки бумаг компаний полупроводникового сектора упали вслед за обвалом цены акций американской Anthropic, успешно дебютировавшей на рынке в четверг после IPO.

Бумаги ASML подешевели по итогам торгов на 9,3%, ASM International - на 7,2%, Infineon Technologies - на 7,9%, STMicroelectronics - на 10,8%.

Лидером снижения в сводном европейском индексе стали акции французской биофармацевтической компании Abivax (-17,2%) после рекомендации аналитиков Scorpion Capital продавать бумаги.

Капитализация Vallourec упала на 14,6%. Сталелитейная компания сообщила о падении базовой прибыли на 26% в третьем квартале из-за ближневосточного конфликта и проблем на предприятиях в США.

Рыночная стоимость Ubisoft рухнула на 23,2%. Разработчик видеоигр зафиксировал более слабый, чем ожидалось, объем заказов в прошлом финквартале, а также дал слабый прогноз на текущий квартал.

Резко подешевели также бумаги французской финкомпании Worldline (-15,5%). Газета Financial Times сообщила, что Worldline, некогда один из наиболее дорогих платежных стартапов Европы, манипулировала финансовой отчетностью в течение нескольких лет перед обвалом цены ее акций в 2023 году. Компания неоднократно задерживала платежи поставщикам и добивалась авансовых платежей от клиентов в преддверии публикации финотчетности, сообщила FT.

Акции Lufthansa подешевели на 1,7%. Германский авиаперевозчик заявил о намерении уволить 1 тыс. сотрудников вместо объявленного ранее сокращения 550 рабочих мест.

Наиболее активный рост в Stoxx Europe 600 продемонстрировали бумаги Benefit Systems, подорожавшие на 5,8%. Польская компания, специализирующаяся на корпоративных программах неденежного премирования сотрудников (льготные абонементы в фитнес-центры и т.п.), в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 79%, выручку - на 35%.

Капитализация Freenet увеличилась на 2,9% после того, как аналитики Barclays улучшили рекомендации для акций германской телекоммуникационной компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Лидером снижения на Франкфуртской фондовой бирже стали бумаги Scout24, оператора платформ для онлайн-торговли, - его акции подешевели на 8%. Рыночная стоимость Siemens Energy опустилась на 6,6%, Hochtief - на 5%, Siemens - на 4,6%.

В Париже рыночная стоимость сталелитейной ArcelorMittal упала на 5,9%, Airbus - на 4,1%, Kering - на 3,9%, Renault - на 3,8%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали неожиданное увеличение розничных продаж в Великобритании в октябре. Показатель вырос на 0,7% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель опустился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,4%.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в ноябре поднялся до минус 22 пунктов по сравнению с минус 24 пунктами в предыдущий месяц, говорится в отчете аналитической компании NIQ GfK. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, принявших участие в опросах Reuters и Trading Economics.