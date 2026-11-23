Таджикистан предложил увеличить квоты на обучение граждан республики в вузах РФ
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министерство образования и науки Таджикистана предложило увеличить количество квот на обучение граждан республики в российских вузах, а также ввести целевую подготовку педагогических кадров с учётом потребностей национальной системы образования, сообщает пресс-центр профильного министерства.
Эти вопросы обсуждались на встрече заместителя министра образования и науки Таджикистана Бахриддина Музаффарзода с заместителем руководителя "Россотрудничества" Наталией Киселевой.
В частности, таджикская сторона предложила разработать перечень наиболее востребованных специальностей для подготовки кадров в интересах системы образования и других приоритетных отраслей республики. На его основе предполагается формировать образовательные квоты с учётом потребностей рынка труда и перспектив развития страны.
Отдельное внимание стороны уделили подготовке учителей. Душанбе считает необходимым выделять целевые квоты по педагогическим специальностям, прежде всего по дисциплинам, востребованным в общеобразовательных учреждениях Таджикистана.
Кроме того, предложено ввести обязательную профессиональную практику в образовательных учреждениях республики для таджикских студентов, обучающихся в российских вузах по квотам "Россотрудничества". Это позволит адаптировать их подготовку к потребностям национальной системы образования.
Ещё одной инициативой стало введение годичного курса русского языка для абитуриентов, не владеющих им на необходимом уровне. После прохождения языковой подготовки кандидаты смогут приступить к обучению в российских вузах.
Таджикская сторона также выступила за равное представительство двух стран в комиссиях по отбору кандидатов на обучение в рамках квот. Предполагается, что такой подход будет способствовать повышению прозрачности и объективности конкурсных процедур.
В ходе встречи стороны обсудили возможные механизмы реализации предложений и дальнейшую координацию деятельности профильных структур.
По итогам переговоров участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере образования и подготовке квалифицированных специалистов.