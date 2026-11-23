В Армении опубликован проект новой Конституции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Армении опубликован проект новой Конституции; документ размещен на специально созданном сайте, ссылку на который обнародовал премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы, народ Республики Армения, во имя непрерывности и развития нашей государственности, руководствуясь миссией построения независимого, мирного, безопасного и благополучного государства на международно признанной территории и обязательством передавать это государство из поколения в поколение, принимаем Конституцию Республики Армения", - говорится в преамбуле проекта.

В документе также отмечается, что "Конституция является коллективной договоренностью об основных принципах внутренних и внешних отношений Республики Армения".

Как сообщалось, в преамбуле проекта Конституции отсутствует ссылка на Декларацию о независимости Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев называл условия для подписания мирного договора с Арменией. Так, по его словам, армянская сторона должна изменить Конституцию. "Потому что в Конституции существует ссылка на декларацию о независимости, которая в свою очередь содержит территориальные претензии к Азербайджану, где бывшая "Нагорно-Карабахская" автономная область объявляется частью Армении. Поэтому изменение Конституции - это не наша (Азербайджана - ИФ) прихоть, это просто объективные условия", - заявлял Алиев.

Как заявил на прошлой неделе Пашинян, он не будет баллотироваться на пост главы правительства на следующих выборах, если народ поддержит новую Конституцию. "Если народ отвергнет Конституцию, я подаю в отставку. Если народ скажет "да" Конституции, я не буду кандидатом на пост премьер-министра на следующих выборах", - заявил он.