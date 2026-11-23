Почти 2,5 тыс фур ожидают в очереди на выезд из Белоруссии в страны ЕС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии отметили рост очередей фур на выезд в Евросоюз. По состоянию на утро понедельника их насчитывалось почти 2,5 тысячи.

"Очередь фур на въезд в Евросоюз продолжает расти. Около 2 400 фур фиксируется перед погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи)", - сообщили в ГПК.

Там отметили, что контролирующие службы сопредельной стороны с пятницы оформили только 29% грузового транспорта.

Также сообщается, что въезда в Литву ожидают 480 большегрузов, а сопредельная сторона приняла на свою территорию 19% грузовиков от нормы.

"Контролирующие службы латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) пропустили в ЕС 29% фур, здесь фиксируется 200 авто", - добавили в ведомстве.