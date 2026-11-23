RS Capital Engineering к 2028 г. введет в Узбекистане завод электрооборудования за $42 млн

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американская RS Capital Engineering построит в Ташкентской области Узбекистана завод по производству электротехнического и энергетического оборудования, говорится в сообщении администрации Ташкентской области.

Первый этап проекта Innovation Technologies оценивается в $42 млн, из которых $29,4 млн составят прямые иностранные инвестиции. Запуск первой очереди производства запланирован на конец 2027 года. К настоящему времени на реализацию проекта направлено более $10 млн, в Ташкент уже доставлено оборудование.

Отмечается, что ход реализации проекта обсуждался на переговорах главы Ташкента Шавката Умурзакова с директором RS Capital Engineering по России и Центральной Азии Фредериком Фалькенбергом.

Предприятие буде построено в специальной промышленной зоне "Янги Авлод" на территории площадью 29,2 га. Здесь планируется выпускать более 180 видов продукции, включая трансформаторы, генераторы, электродвигатели, насосы, подстанции и распределительные устройства.

На начальном этапе локализация производства составит 45%. Проект предусматривает создание 650 рабочих мест и подготовку специалистов по американским стандартам. Ожидаемые ежегодные налоговые поступления оцениваются примерно в 165 млрд сумов ($13,7 млн по текущему курсу).

Производственный комплекс будет оснащен оборудованием для лазерной резки, роботизированной сварки и обработки деталей на станках с ЧПУ. Также предусмотрено создание испытательной лаборатории и освоение производства крупных поковок и сложных металлоконструкций. Отдельным направлением станет выпуск высокотехнологичной продукции из меди и оборудования для дата-центров (в частности, речь идет о трансформаторах, цифровых подстанциях, генераторах и насосах для систем охлаждения).

На начальном этапе продукцию нового предприятия планируется поставлять в страны Центральной Азии и СНГ. В дальнейшем рассматривается выход на рынок США. Ассортимент и объемы выпуска предполагается формировать с учетом конкретных заказов, а компания будет заниматься организацией поставок потребителям.

Ожидается, что проект позволит снизить зависимость от импорта энергетического оборудования.

"На переговорах стороны также рассмотрели перспективы строительства солнечных и ветровых электростанций с использованием американских инженерных решений и оборудования, произведеннного в Ташкенте. Компания представила опыт Калифорнии по установке солнечных панелей над оросительными каналами. Стороны предложили рассмотреть возможность реализации пилотного проекта в Ташкенте или Ташкентской области. Такая технология позволит вырабатывать электроэнергию без выделения дополнительных земельных участков и одновременно сокращать испарение воды", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что потенциал дальнейшего расширения производственных проектов превышает $200 млн.

RS Capital Engineering - американская инжиниринговая и инвестиционная компания, действующая в сфере энергетики, водной инфраструктуры и промышленности в Центральной Азии, в частности, в Узбекистане.