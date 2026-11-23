Иранские военные заявили о подрыве четырех танкеров на минах в Ормузском проливе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана в понедельник заявили, что четыре нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе.

"В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщили, что два крупных нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе (...). В свою очередь ВМС иранской армии объявили, что еще два нефтяных танкера столкнулись с минами в южной части пролива", - передает телеканал "Аль-Джазира".

Отмечается, что первые два танкера следовали "при поддержке Центрального командования США". Остальные два подорвались на минах при попытке пересечь пролив по маршруту, который не был согласован с Тегераном.

В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования морского пути, которой проходит по югу Ормузского пролива близ Омана, и подчеркивали, что акватория остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.