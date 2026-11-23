Тегеран заявил, что по-прежнему является участником ДНЯО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), решений об отказе от этого соглашения нет, заявил в понедельник представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"До сих пор решений о выходе Ирана из ДНЯО не было. Пока мы являемся членом ДНЯО, мы будем соблюдать его обязательства", - приводит агентство ИРНА его слова.

Вместе с тем, по данным телеканала "Аль-Джазира", Багаи признал, что в Иране идут дискуссии на предмет того, стоит ли в нынешних условиях оставаться в ДНЯО.

Однако Багаи напомнил, что еще в 1974 году Иран предлагал инициативу с целью избавить Ближний Восток от ядерных вооружений, и что после Исламской революции 1979 года была издана фетва о запрете разработок и использования ядерного оружия. По словам представителя МИД, противники Ирана уже 30 лет распространяют ложь о планах Тегерана получить ядерное оружие

Также он упомянул санкции и морскую блокаду США и отметил, что иранские власти для их преодоления предпримут сочетание политических, дипломатических и военных мер. Багаи добавил, что действия США нарушают Устав ООН.

В администрации США многократно обвиняли Иран в стремлении разработать ядерное оружие и утверждали, что пошли на военные действия против этой страны с целью не дать Тегерану получить оружие массового поражения.