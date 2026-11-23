Казахстан будет штрафовать недропользователей за отказ от офтейк-контрактов с местным бизнесом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане прорабатывают поправки к Кодексу о недрах и недропользовании, предусматривающие штрафы для крупных недропользователей за невыполнение обязательств по закупкам у местных производителей, сообщил в парламенте министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев.

"Механизм офтейк-контрактов у нас сегодня четко прописан. Это долгосрочные контракты на новую продукцию или на модернизацию. Сам механизм введен, а меры ответственности - пока нет. Наша задача - определить эту меру ответственности и закрепить ее законодательно", - сказал он.

По его словам, предварительно предлагается установить штраф в размере примерно 1% от общей суммы закупок, если программа закупок не утверждена в течение первого года, и 3% - если она не утверждена во второй и последующие годы.

Кроме того, обсуждается возможность введения штрафа в размере до 30% стоимости товара для недропользователей, которые импортируют продукцию из-за рубежа, не заключив офтейк-контракты с местными производителями.

"Сейчас обсуждается сумма 30% от стоимости товара. Это штрафные санкции для недропользователя, если он импортировал продукцию из-за рубежа и не заключил офтейк-контракты на новое производство с нашим отечественным производителем. Здесь для нас позиция принципиально жесткая", - резюмировал министр.