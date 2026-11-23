Кабмин Норвегии повышает готовность к действиям в случае ядерных инцидентов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии заявило о намерении выделить 60 млн крон ($6,2 млн) на измерительное оборудование и укрепление лабораторных мощностей в связи с увеличением, по мнению европейских органов радиационной защиты, рисков ядерных инцидентов на Украине, сообщило в понедельник министерство здравоохранения и услуг ухода королевства.

"Риск ядерной аварии на Украине возрос, и правительство будет уделять приоритетное внимание увеличению возможностей Норвегии по проведению измерений радиоактивности в пище, питьевой воде и животных. Ситуация на Украине не имеет немедленных последствий для Норвегии, но, если возникнет ситуация, при которой радиоактивные осадки могут попасть в Норвегию, крайне важно определить районы и продукты питания, где понадобятся меры и ограничения", - говорится в пресс-релизе главы ведомства Яна Кристиана Вестре.

По его словам, после аварии в Чернобыле в 1986 году Норвегия обеспечила прочную и эффективную ядерную готовность. "В отличие от того времени, Норвегия будет быстро информирована в случае аварии, и мы подготовили меры, которые можно быстро реализовать", - сказал Вестре.

Правительство предложило предоставить Директорату по радиационной защите и ядерной чрезвычайной готовности полномочия заказать оборудование на сумму до 30 млн крон в 2026 бюджетном году, а также заказать и заключить контракты на поставку оборудования на сумму до 30 млн крон с поставкой и оплатой в 2027 году.