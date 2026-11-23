Китай намерен вчетверо увеличить общую производительность ИИ-систем к 2030 году

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Общая производительность систем интеллектуальных вычислений (intelligent computing) в Китае к 2030 году вырастет примерно вчетверо, прогнозирует вице-президент Китайского центра развития информационной отрасли (China Center for Information Industry Development, CCID) Лю Вэньцян.

На конец сентября показатель составлял 2592 эксафлопсов (1 эксафлопс = 1 квинтиллион операций с плавающей запятой в секунду), что в 2,5 раза (на 146%) превышает уровень годовой давности. К 2030 году он приблизится к 10 тыс. эксафлопсов и превысит 90% совокупной производительности вычислительных систем в стране, заявил Лю Вэньцян в ходе Всемирной компьютерной конференции (World Computing Conference) в китайской провинции Хунань.

Под интеллектуальными вычислениями обычно понимаются системы для ИИ. Львиная доля таких вычислений (85%) в КНР к 2030 году будет приходиться на инференс (эксплуатацию ИИ-моделей), приводит слова Лю Вэньцяна агентство Синьхуа. В тот же срок Китай планирует сформировать в космосе коммерческую компьютерную сеть на базе 1 тыс. спутников.

Общая производительность вычислительных систем страны превышает 3,1 млн петафлопсов (1 петафлопс = 1 квадриллион операций с плавающей запятой в секунду), заявил руководитель Государственного управления данных (National Data Administration, NDA) Лю Лехун, на которого ссылается China Daily. Это - второй показатель в мире.

На конец сентября в Китае насчитывалось 52 площадки интеллектуальных вычислений. Каждая из них оснащена более чем 10 тыс. ИИ-чипов.