Лукашенко призвал не создавать в Союзном государстве дублирующие производства

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность защиты общего рынка Белоруссии и России и призвал не создавать дублирующие производства, если можно обеспечить потребности друг друга, передает "БелТА". Он сказал это на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

"Если Белоруссия может обеспечить потребности рынка России по каким-то направлениям, надо использовать это. Если мы можем использовать российский товар в достаточном количестве, не надо создавать производство, - сказал Лукашенко. - Надо подумать над этим. Чтобы защитить общий рынок России и Белоруссии".

Президент выразил уверенность в том, что создание дублирующих и конкурирующих производств для Союзного государства неприемлемо: "Это совсем никуда не годно".

Он раскритиковал планы по созданию в Омске предприятия по производству шин, в том числе сверхкрупногабаритных, хотя Белоруссия уже освоила такое производство на АО "Белшина".

В августе Хоценко сообщал, что первый в России завод сверхкрупногабаритных шин получил разрешение на строительство в Омске, стоимость проекта и сроки ввода изменились. По его данным, объем инвестиций в проект составляет порядка 60 млрд рублей, планируется создать более 600 рабочих мест. Запуск предприятия запланирован на конец 2028 - начало 2029 года.

Предприятие разместится на территории особой экономической зоны "Авангард" и будет специализироваться на выпуске крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин для карьерных самосвалов и другой техники. Предприятие будет выпускать до 10,5 тыс. сверхкрупногабаритных шин в год - для карьерной техники, самосвалов и тяжелых машин, работающих в горнодобывающей отрасли.

В Белоруссии производство сверхкрупногабаритных шин осуществляется заводом сверхбольших шин на ОАО "Белшина". Предприятие производит шины, предназначенные для карьерных самосвалов и тяжелой специальной техники с высокой и особенно высокой грузоподъемностью (включая модели для самосвалов "БЕЛАЗ" массой 90, 130-136, 360 и до 450 тонн). Предприятие освоило производство цельнометаллокордных шин. В октябре 2026 года компания объявила о начале серийного производства модели бескамерной грузовой шины для тяжелой и специальной техники, работающей в экстремальных условиях.