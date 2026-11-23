Рютте оценил возможности НАТО по выпуску снарядов в 2027 году в 4 миллиона

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что к следующему году у НАТО будут возможности для производства примерно 4 млн артиллерийских снарядов в год.

"Согласно прогнозам, к следующему году альянс будет располагать мощностями для производства около 4 млн артиллерийских снарядов ежегодно", - заявил Рютте, выступая на парламентской ассамблее НАТО в Берлине.

Эти планируемые объемы производства почти вдвое превышают показатели 2025 года.