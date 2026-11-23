Польша попросит НАТО усилить оборону восточных границ за счет авиации

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Варшава запросит у НАТО усиления авиационного компонента обороны восточных границ, заявил в понедельник журналистам замглавы Минобороны Польши Павел Залевский.

Как сообщил Залевский, запрос последует в ходе внеочередного заседания Североатлантического совета. "У нас есть основания полагать, что Североатлантический совет поддержит наши предложения", - заявил замминистра обороны, которого цитируют польские СМИ.

При этом он подчеркнул, что "это не является действием в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора".

Статья 4 НАТО является механизмом Североатлантического договора, позволяющим любой стране-члену инициировать срочные консультации с союзниками, когда возникает угроза ее территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Залевский добавил, что во время встречи в Брюсселе он представит предложения по усилению противовоздушной обороны Польши и восточного фланга НАТО. По его словам, "они будут в первую очередь направлены на повышение ситуационной осведомленности".

Замглавы польского Минобороны уточнил, что "защита восточного фланга НАТО требует, среди прочего, дополнительного самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS".

20 ноября глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о нарушении воздушного пространства страны тремя объектами. Предварительно, один из них был идентифицирован как ракета Х-101, еще два – не идентифицированная ракета и реактивный беспилотник. По словам министра, в результате этих инцидентов никто не пострадал, также нет информации о повреждениях инфраструктуры.

Позже министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что все три объекта, нарушившие утром в пятницу польское пространство и упавшие на востоке страны, являются ракетами Х-101.