Золото дорожает на 3% после падения на прошлой неделе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото активно поднимаются в понедельник после падения по итогам прошлой недели.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex к 14:36 по Москве растут на 3% до $3621,8 за унцию. За минувшую неделю золото просело на 9% и опустилось до минимума с прошлого сентября.

Фьючерсы на серебро подскочили в цене на 3,2% до $42,36 за унцию, на платину – на 1,5% до $1308,7 за унцию.

Доллар приостановил ралли, что оказало определенную поддержку драгметаллам. Ослаблению доллара способствует снижение ожиданий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после обвала американского рынка акций в пятницу.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре по-прежнему оценивается более чем в 90%. Трейдеры теперь, однако, не видят возможности повышения ставки сразу на 50 б.п. на заседании 8-9 декабря.

Внимание рынка на этой неделе направлено на октябрьский отчет о доходах и расходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС. Эти данные будут обнародованы в среду.

"Я бы описал сегодняшний отскок цен на нефть как стабилизацию после резкого обвала на прошлой неделе, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - Идея с долгосрочной диверсификацией портфеля с помощью золота никуда не делась, но краткосрочная волатильность, скорее всего, останется высокой".