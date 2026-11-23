Мальдивы запустят электронный паспортный контроль для туристов до конца года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские туристы, прилетающие на Мальдивы, смогут проходить паспортный контроль в аэропорту через автоматические терминалы, сообщает портал See.

"Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил, что до конца года в международном аэропорту Велана в Мале будут установлены электронные пункты паспортного контроля E-Gates с целью сокращения длинных очередей на пунктах пограничного контроля", - пишет издание.

Как отмечает портал, в новом терминале аэропорта будут установлены электронные турникеты, которые позволят пассажирам проходить иммиграционный контроль с помощью системы распознавания лиц после сканирования биометрических загранпаспортов.

До 1 января 2027 года в аэропорту Велана будет установлено 20 E-Gates – по 10 в терминалах прибытия и отправления. Аналогичные электронные турникеты появятся и в других международных аэропортах Мальдив в 2027 году. В настоящее время на Мальдивах действуют еще два международных аэропорта – Ханимаадху на севере и Ган на юге.

В свою очередь, в туркомпаниях уточнили, что система E-Gates сейчас работает в тестовом режиме, и Россия включена в перечень стран, граждане которых могут участвовать в ней. Однако возможность прохождения электронного погранконтроля зависит от авиакомпании, рейсом которой прибыл пассажир.

В списке участвующих перевозчиков, который приводит мальдивская туристическая компания Lets Go Maldives, более 30 зарубежных перевозчиков, многие из которых осуществляют популярные стыковочные рейсы: Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines, flydubai, Air Arabia, Gulf Air, SriLankan Airlines, Air Astana и IndiGo. Российских авиакомпаний ("Аэрофлот", S7, Azur air) в списке нет – их пассажиры проходят стандартный контроль.

При этом прохождение автоматического контроля не гарантируется даже пассажирам, соответствующим установленным условиям. По прибытии необходимо следовать указаниям сотрудников иммиграционной службы.