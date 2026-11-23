Глава МИД Туркменистана обсудил с США сотрудничество в торговле и энергетике

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, а также перспективы дальнейшего развития по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство в понедельник.

В опубликованном на сайте МИД Туркменистана сообщении говорится, что особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей, сотрудничеству в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, а также возможностям диверсификации международных транспортных и энергетических маршрутов.

В данном контексте стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках региональных инфраструктурных инициатив и развития транскаспийских транспортных связей.

Отдельно состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в области образования, науки и культуры.

В завершение встречи дипломаты подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярного политико-дипломатического диалога и последовательном укреплении двустороннего партнёрства между Туркменистаном и США.

Встреча состоялась в МИД Туркменистана.