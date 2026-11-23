Мерц считает, что Киеву нужны гарантии безопасности, подобные тем, что дает статья 5 НАТО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - После завершения конфликта Украине необходимо предоставить гарантии безопасности, похожие на те, которые есть у членов НАТО, заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы хотим дать Украине эти гарантии после войны. Эти гарантии должны быть подобны гарантиям, которые предоставляет статья 5 Североатлантического договора - гарантии безопасности, близкие к тем, которые дает вступление в НАТО", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам Мерца, нельзя представить будущее Украины без подобных гарантий.

Он также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости принять Украину в НАТО являются логичными.

На прошлой неделе Макрон заявил о необходимости вернуть в повестку переговоров тему с возможным вступлением Украины в НАТО.

Статья 5 Североатлантического договора подразумевает, что нападение на одного члена альянса должно рассматриваться как нападение на весь альянс.



