Пентагон обсуждает с автоконцернами производство деталей для беспилотников

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пентагон обсуждает с General Motors и другими автомобилестроительными компаниями возможность массового производства ими деталей для БПЛА, пишет The Wall Street Journal.

Газета напоминает, что ранее Пентагон также пытался привлечь промышленные мощности автоконцернов для сборки широкой номенклатуры военной продукции - от ракет до грузовиков. Теперь, по данным WSJ, наибольший интерес в таком сотрудничестве демонстрируют в GM.

Предполагается, что автокомпании будут снабжать запчастями фирмы, выпускающие беспилотники.

Чиновники Пентагона проводили встречи с представителями GM, канадской Magna International и других компаний, в том числе вне автомобилестроительной сферы. Однако консультации носят предварительный характер, окончательных договоренностей пока нет, уточняет газета.

Пентагон оценивает размер рынка беспилотников в $20 млрд - $30 млрд ежегодно. По словам источников, министерство войны готово предложить автомобильным компаниям большие денежные суммы для участия в его инициативах.

По данным WSJ, хотя Пентагон объявлял о планах закупать миллионы дронов, однако промышленность США лишь только начинает разворачивать соответствующее производство в стране, многие компании по сборке БПЛА не готовы удовлетворить спрос американских военных. В свою очередь Китай является одним из ведущих или единственным поставщиком многих запчастей для дронов.

Кроме того, добавляет издание, автопроизводителей беспокоит участие в военном производстве из-за репутационных рисков, возможности нестабильного спроса со стороны Пентагона и неопределенности в отношении того, будет ли Конгресс США ежегодно выделять финансирование на данные нужды.