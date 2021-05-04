General Motors назначила нового руководителя оборонного бизнеса

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co расширяет свое подразделение, выпускающее продукцию для оборонного сектора, наняв ветерана отрасли Стива Дюмона, который ранее был топ-менеджером Raytheon Technologies Corp, пишет агентство Dow Jones.

Дюмон назначен президентом GM Defense, сообщила компания во вторник. Как отмечает Dow Jones, новый глава подразделения сфокусируется на получении нового контракта с Пентагоном и применении технологий электрических и самоуправляемых автомобилей в военной и космической отраслях.

Американская армия собирается запустить тендер на производство вездеходов JLTV (от англ. Joint Light Tactical Vehicle), которые заменяют Humvee (HMMWV, от англ. High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). JLTV выпускаются компанией Oshkosh Corp.

"Мы можем сделать их лучше, быстрее и дешевле", - сказал Дюмон.

GM ранее входила в число крупнейших в мире военных подрядчиков, но, как и другие американские автопроизводители, продала активы в период консолидации отрасли, которая происходила на протяжении последних 25 лет. Главный исполнительный директор компании Мэри Барра восстановила бизнес в 2017 году. В совет директоров GM входят известные представители оборонной промышленности, включая бывшего гендиректора Northrop Grumman Corp. Уэсли Буша.

В прошлом году GM выиграла контракт на $214 млн на производство для армии сотен менее крупных вездеходов на основе внедорожника Chevrolet Colorado ZR2. Компания во вторник официально открыла завод в Конкорде, где будут выпускаться эти транспортные средства.

Официальные представители Пентагона высказывали опасения по поводу базы оборонной промышленности в связи с зависимостью от иностранных поставщиков.

Руководство GM заявляло, что в условиях глобального дефицита полупроводников компания частично перенаправила микросхемы из производства гражданской продукции на выпуск транспортных средств для армии.

Пентагон стремится использовать больше коммерческих технологий и компонентов с целью экономии и ускорения разработок, отмечает Dow Jones. Хотя основное внимание уделяется программному обеспечению и привлечению компаний из Кремниевой долины, традиционные промышленные компании играют свою роль.