Узбекистан и Швейцария утвердили соглашение о возврате еще $252,5 млн активов Гульнары Каримовой

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Швейцария утвердили соглашение о возврате очередной части конфискованных в Швейцарии активов Гульнары Каримовой, старшей дочери экс-президента республики Ислама Каримова. В страну будет возвращено $252,5 млн, сообщило министерство экономики и финансов Узбекистана.

Второй этап стратегии распределения ресурсов подписали замминистра экономики и финансов Отабек Фазылкаримов, посол Швейцарии в Узбекистане Симоне Гигер и постоянный координатор ООН в республике Сабине Махл.

Документ определяет механизм направления средств на приоритетные социальные программы по двум направлениям - здравоохранение и образование.

В сфере здравоохранения предусмотрено совершенствование медпомощи детям и подросткам, профилактика и раннее выявление заболеваний, расширение возможностей лечения некоторых онкологических заболеваний, а также повышение квалификации медработников.

В сфере образования средства пойдут на строительство новых школ, внедрение цифровых технологий в учебный процесс, повышение квалификации учителей и расширение доступа к качественному образованию.

Приоритетное внимание будет уделено улучшению условий в сельской местности и для групп населения с ограниченным доступом к социальным услугам.

Среди принципов работы фонда также названы борьба с коррупцией, целевое использование средств, оценка результативности проектов и участие представителей гражданского общества в независимом мониторинге.

"Утверждение очередного соглашения свидетельствует о последовательном продолжении сотрудничества между Узбекистаном и Швейцарией по возврату незаконно вывезенных активов", - отмечается в сообщении министерства.

В рамках первого этапа распределения ресурсов $87 млн были направлены в секторы здравоохранения и образования.

Как сообщалось, в конце июня текущего года Узбекистан направил $43,5 млн из возвращенных активов Каримовой на снижение материнской и младенческой смертности.

В августе 2022 года министерство юстиции Узбекистана и власти Швейцарии подписали окончательное соглашение о возврате в республику активов Каримовой на $131 млн.

Реституция осуществляется через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, действующий под эгидой ООН. Проекты, финансируемые за счет возвращенных средств, реализуются профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам увеличил срок тюремного заключения Каримовой до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела о создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.

Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с министерством юстиции проводится работа с рядом зарубежных стран, в частности США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах.

В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался вымогательствами.