На Соломоновых Островах запретили иностранное военное присутствие

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министры Соломоновых Островов и Австралии Мэтью Уэйл и Энтони Албаниз в среду подписали соглашение, которое запрещает иностранное военное присутствие в этом тихоокеанском государстве.

"Премьер Соломоновых Островов Уэйл и премьер Австралии Албаниз встретились в Канберре 25 ноября 2026 года и подписали историческое соглашение (...). Оно отражает суверенное решение Соломоновых Островов о том, что на их территории не будет иностранных военных или военных баз", - говорится в совместном заявлении на сайте канцелярии австралийского премьера.

В нем подчеркивается, что инфраструктура Соломоновых Островов "останется свободной от милитаризации и иностранного вмешательства".

Однако в 2022 году Соломоновы Острова заключили соглашение с Китаем, которое предполагает возможность размещения китайских военных и создание военно-морской базы.

Ссылаясь на пункт о неразглашении, Уэйл не стал уточнять, означает ли соглашение с Австралией прекращение договоренностей с КНР. "У нас продолжаются обсуждения с Китаем", - приводит его слова The Wall Street Journal.

В свою очередь Associated Press отмечает, что Канберра наращивает сотрудничество со странами тихоокеанского региона после соглашения КНР и Соломоновых островов от 2022 года. В частности, в октябре 2025 года Австралия и Папуа-Новая Гвинея заключили договор взаимопомощи в случае нападения на какое-либо из этих государств.