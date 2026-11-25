Мелания Трамп приветствовала воссоединение еще 9 детей с семьями на Украине и в ФРГ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп, принявшая участие в воссоединении в среду девяти детей из зоны украинского конфликта с их семьями, намерена продолжать гуманитарную работу, сообщает сайт Белого дома.

"Мы можем решать проблемы нашей планеты, распространяя мир. И этот мир начинается с детей. Каждый раз, когда ребенок воссоединяется с родителями, человечество приближается к тому, чтобы построить более хороший мир", - заявила она.

"Сегодня при сотрудничестве с лидерами России и Украины произошло воссоединение девяти детей с их семьями. Я полна решимости продолжать гуманитарную деятельность и воссоединять семьи", - добавила она.

Всего с начала украинского конфликта при содействии Мелании Трамп с семьями воссоединились 43 ребенка.

Ранее 25 ноября уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о девяти детях, которые воссоединятся с родственниками на Украине и в Германии. Она поблагодарила Меланию Трамп за активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине.