Еще девять детей скоро воссоединятся с семьями на Украине и в Германии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о еще девятерых детях, которые воссоединятся с родственниками на Украине и в Германии.

"По поручению президента России Владимира Путина продолжаем помогать в воссоединении семей в России, на Украине и в третьих странах. Сегодня встретилась с девятью детьми, которым содействуем в переезде к близким на Украину и в Германию", - написала она в мессенджере.

Она поблагодарила жену президента США Меланию Трамп за активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине.

По ее данным, всего с начала СВО при содействии детского омбудсмена 32 ребенка воссоединились с близкими в России, ещё 154 ребенка - с семьями на Украине и в третьих странах (с учетом этого воссоединения).