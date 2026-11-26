В РФ сообщили об ударах в Киеве по "Химволокну" и месту сборки дронов для Fire Point

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования нанесли поражение промышленному предприятию "Химволокно", а также месту производства БПЛА большой дальности в Киеве, заявили в Минобороны РФ.

"В результате удара в городе Киев поражены: промышленное предприятие (ОАО "Химволокно"), производящее компоненты для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении в четверг.

По данным ведомства, удар также нанесен по месту сборки и хранения БпЛА (ООО "Оаклайн"), осуществляющему производство и хранение беспилотников большой и средней дальности для компании Fire Point.