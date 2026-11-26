ЕС включил 15 российских организаций в перечень экспортных ограничений

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ЕС ввел меры экспортного контроля в отношении 15 компаний, которые, по версии Брюсселя, являются частью оборонно-промышленного комплекса России или имеют к нему отношение, говорится в опубликованном решении Совета ЕС в "Официальном журнале" Евросоюза.

Более жесткие ограничения затронут поставки товаров двойного назначения, а также продукции, которая может внести вклад в укрепление в сферы обороны и безопасности России.

Среди организаций - ООО "Энэл", ООО "Компания Полимер", а также Научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирева (НИТИ им. Снегирева) и Научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП).

Ограничения вступают в силу 27 ноября, говорится в документе.