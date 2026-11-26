Турецкая правящая коалиция поддержала выдвижение Эрдогана в президенты в 2028 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В правящей коалиции Турции согласны с тем, что нынешний лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган должен добиваться переизбрания на выборах в 2028 году, сообщают ближневосточные СМИ.

"Уже достигнут консенсус в альянсе о том, чтобы Эрдоган выдвинулся снова кандидатом", - сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Он отметил, что президентские выборы пройдут в 2028 году, но о точной дате проведения пока говорить рано.

Эрдогану 72 года. Он занимает пост президента Турции с 2014 года. До этого он был премьер-министром страны.