Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах в стране

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что его партия на проведших в воскресенье местных выборах в стране потерпела поражение, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье признал, что результаты воскресных местных выборов стали "поворотным моментом" для его партии, но пообещал "уважать решение нации", - говорится в сообщении.

"К сожалению, мы не добились желаемых результатов", - сказал он, выступая из штаб-квартиры своей Партии справедливости и развития (ПСР).

Президент добавил: "Мы, конечно, будем уважать решение нации, мы не будем упрямиться, действовать против национальной воли и подвергать сомнению силу нации".

Оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) объявила, что на выборах она удержала позиции в Стамбуле и Анкаре и смогла добиться успехов в других городах, которые традиционно принадлежали ПСР.

В Анкаре обработаны почти 50% бюллетеней. Нынешний мэр Мансул Яваш от РНП сохраняет за собой лидерство и набирает 58,8% голосов, кандидат от ПСР Тургут Алтынок - 33,3%.

Яваш уже заявил сторонника: "Выборы завершены, мы продолжим служить Анкаре".

Действующий мэр Стамбула член РНП Экрем Имамоглу продолжает лидировать на выборах главы городской администрации. После обработки 71% бюллетеней, у Имамоглу 50,4% голосов, у его ближайшего оппонента, кандидата от ПСР Мурата Курума - 40,9% голосов.

Согласно предварительным данным, РНП лидирует по всей стране, набрав почти 39% голосов, что стало первым результатом за последние 35 лет, отмечают СМИ. Агентство "Анадолу" опубликовало частичные официальные результаты, свидетельствующие о том, что РНП побеждает в таких крупных городах, как Измир, Бурса, Анталия и Адана.

Более двух десятилетий в Турции доминировала ПСР президента Эрдогана.