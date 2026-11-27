Иран хочет развернуть новую систему ПВО на случай возобновления конфликта с США

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Заместитель начальника штаба иранских ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что Иран готов развернуть усиленную систему противовоздушной обороны в случае нового конфликта с США, передает агентство Tasnim.

По словам адмирала, если США возобновят военные действия, то столкнутся с недавно разработанными современными системами противовоздушной обороны для нанесения "серьезного ущерба" противнику.

"В случае любой атаки (США) увидят эффективность и возможности этих систем", - сказал он, добавив, что Иран в ходе конфликта понял, что укрепление противовоздушной обороны является ключевым приоритетом.



