Кандидатом в президенты Сербии от "Студенческого списка" стал академик Саичич

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Студенческий список" выдвинуло академика Радомира Саичича кандидатом на пост президента Сербии, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

"Я горжусь оказанным мне доверием, и готов принять на себя ответственность", - приводит РТС его слова.

Он объяснил, что "присоединился к движению с верой, что смена власти имеет смысл только в том случае, если меняется система ценностей, а это включает в себя и отношение власти к гражданам". "Именно поэтому я буду выступать за суверенную Сербию, в которой будет соблюдаться Конституция и в которой каждый гражданин сможет жить с достоинством", - сказал Саичич.

Он пообещал, что если его выберут президентом, он будет придерживаться данных ему полномочий, будет открыто объяснять принимаемые решения и "требовать такой же ответственности ото всех других обличенных властью".

Радомир Саичич - действительный член Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского университета.

От "Студенческого списка" он стал депутатом скупщины нового созыва, в которой вошел в состав парламентского комитета по образованию, науке, технологическому развитию и информационному обществу.

Накануне председатель скупщины (парламента страны) Александр Чупич подписал постановление о назначении выборов президента на 27 декабря.

Выборы президента пройдут в Сербии досрочно, поскольку прежний президент Александр Вучич, полномочия которого истекали весной 2027 года, покинул пост в сентябре для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в конце октября. Сербская прогрессивная партия, от которой выступал Вучич, проиграла эти выборы "Студенческому списку" и перешла в оппозицию.