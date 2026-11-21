Число участников субботних протестных акций во Франции снижается

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В шестом подряд субботнем дне протестов во Франции, по данным МВД, приняли участие в целом по стране 82,5 тыс. человек, в том числе в Париже власти насчитали 21,5 тыс. манифестантов.

Со своей стороны, организаторы акций - студенческие профсоюзы - ранее объявили свои цифры: 150 тыс. участников во всей Франции, и 45 тыс. - в Париже.

Французские СМИ указывают на снижение протестной мобилизации и напоминают, что в прошлую субботу, 14 ноября, МВД насчитало 106 тыс. человек по стране и 24 тыс. - в Париже.

Участниками манифестаций и митингов против удорожания стоимости жизни были профсоюзные и молодежные организации и "желтые жилеты".

Власти отмечают преимущественно спокойную обстановку в ходе акций, хотя имели место отдельные локальные стычки протестующих с полицией.

В частности, в Париже во время завершения манифестации на площади Нации произошли схватки наиболее радикальных протестующих с правоохранителями. Наиболее заметные столкновения с поджогами автомашин и применением слезоточивого газа были зафиксированы в Монпелье и Марселе. К использованию слезоточивого газа прибегла полиция и в Лионе.

Из городов страны поступают относительно невысокие цифры задержанных, но общую сводку МВД пока не опубликовало.

На фоне устойчивого снижения числа участников каждую субботу (с 565 тыс. в октябре до 82,5 тыс. 21 ноября) профсоюзы рассчитывают теперь на массовый протест во время общенациональной забастовки 1 декабря, к которой они призвали работников государственного сектора и частных предприятий.

СМИ напомнили, что в эти выходные движение "желтых жилетов" отмечает восьмую годовщину своего существования. Оно возникло в ноябре 2018 года во Франции как спонтанный протест против планируемого повышения налога на автомобильное топливо.