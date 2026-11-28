Власти Ирака отправили две дивизии в Киркук для борьбы с контрабандными перевозками

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Иракское командование перебросило две армейские дивизии в провинцию Киркук - центр нефтяной промышленности страны - в рамках операции по борьбе с контрабандой, заявил представитель властей Ирака телеканалу Al Jazeera.

"Иракский чиновник сказал, что 8-я и 11-я дивизии сухопутных войск Ирака размещаются на значительной части Киркука", - сообщает телеканал.

Военные будут обеспечивать порядок в пограничных районах Киркука с провинциями Сулеймания, Найнава и Салах-эд-Дин и препятствовать провозу контрабанды.

Между тем, по данным телеканала, делегация высокопоставленных представителей сферы безопасности Ирака прибыла в Тегеран для обсуждения проблемы неофициальных пограничных переходов между Ираком и Ираном.

В субботу советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер предупредил, что властям Ирака нужно проявлять взвешенный подход в управлении своими границами и не содействовать политике США.

Ранее на этой неделе премьер Ирака Али аз-Зейди отдал распоряжение силовикам взять под контроль все пограничные переходы в Иракском Курдистане, а также все нефтяные месторождения, управляемые курдскими структурами, в провинциях Дияла, Киркук, Найнава и Салах-эд-Дин. Багдад также остановил работу двух погранпереходов, которыми ранее управляло правительство автономного Иракского Курдистана. По данным издания, речь идет о КПП "Аль-Валид" на границе с Сирией и "Башта" на границе с Ираном.

Президент США Дональд Трамп приветствовал стремление аз-Зейди пресечь незаконный вывоз иракской нефти, укрепить государственную власть и поставить под контроль государства все запасы вооружений в Ираке.