В Китае впервые обнаружили целый череп южного мамонта

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Китайские исследователи впервые обнаружили целый череп южного мамонта на северо-восточной окраине Тибетского нагорья, сообщает в субботу агентство Xinhua.

Череп и пара бивней были найдены еще в августе. Дальнейшее изучение находки в институте при Китайской академии наук позволило прийти к выводу, что речь идет о южном мамонте, который жил от 1,3 до 2 млн лет назад.

Как отмечает Xinhua, открытие позволит провести сравнительный анализ европейских и азиатских образцов.