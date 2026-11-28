Нетаньяху предложил Айзенкоту по очереди занимать пост премьера Израиля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предлагает председателю партии "Яшар" Гади Айзенкоту сформировать с ним коалиционное правительство и по очереди занимать пост премьера.

"Моя обязанность как лидера требует от меня отбросить все лишнее... и согласиться с тем, что Гади Айзенкот первым получит должность премьер-министра, а затем я сменю его", - написал Нетаньяху в социальной сети X.

Газета The Times of Israel отмечает, что такое предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что Айзенкот добился прогресса в переговорах с другими партиями по вопросу формирования коалиции без Нетаньяху и его партии "Ликуд".

По словам Нетаньяху, он готов согласиться разделить власть с Айзенкотом, чтобы избежать вступления арабских партий в правящую коалицию. По мнению Нетаньяху, арабские партии в израильском парламенте "поддерживают террористов" и могут привести к тому, что "без единого выстрела враждебные элементы захватят нашу страну изнутри".

В кнессете 26-го созыва представлены 120 депутатов из 11 партий. На выборах больше всего мест получила коалиция во главе с премьер-министром страны Нетаньяху - представители блока получили 53 места. Оппозиционная коалиция получила 48 мандатов, а арабские партии - 19.

При этом 67 из 120 депутатов нового созыва высказались за кандидатуру лидера оппозиции Айзенкота на пост нового премьера страны. В связи с этим президент Ицхак Герцог поручил именно Айзенкоту сформировать правительство.