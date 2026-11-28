В Грузии сторонники оппозиции протестуют против политики властей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Грузии сторонники оппозиции проводят в Тбилиси акцию протеста против текущего внешнеполитического курса страны.

Организаторы протестов приурочили акцию к заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от 28 ноября 2024 года, согласно которому грузинские власти не намерены запрашивать у ЕС начало переговоров о вступлении в организацию вплоть до 2028 года и приостанавливают политические контакты с бюрократами из Брюсселя.

"Для нас сегодня крайне важно количество наших сторонников, которые пришли на акцию, завтра это количество удвоится, и мы избавимся от режима Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ). Мы вернем Грузии европейский выбор", - заявил на митинге один из лидеров оппозиции Ника Гварамия.

Акция на площади Свободы проходит без каких-либо эксцессов под наблюдением полиции.

Протесты оппозиции в Грузии продолжаются после последних парламентских выборов в 2024 году, в которых победу одержала партия "Грузинская мечта". Грузинские оппозиционеры не признают результаты этих выборов и называют действующие власти нелегитимными.