Армения не видит нужды в присутствии военной базы России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие 102-ой военной базы в городе Гюмри на севере республики не нужно стране.

"Официально заявляю, что вопрос военной базы России я никогда не поднимал. Россия поднимала этот вопрос. И если они подняли этот вопрос, я четко заявляю: Армения не видит нужды в присутствии военной базы России", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Нам база не нужна, чтобы она здесь оставалась. Вне зависимости от обоснований", - добавил он.

"Очень важно напомнить, с чего открылся разговор. Я такого разговора не открывал. После нашей встречи в Бишкеке (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ), причем на самой встрече такая тема не обсуждалась, уважаемый президент России заявил, что, если армянская сторона захочет, чтобы мы вывели (базу - ИФ), мы выведем. После этого журналисты меня спросили, я сказал, что мы не видим для себя нужды в присутствии российской базы. Но если РФ желает сохранить базу, это вопрос обсуждения", - заявил Пашинян.

"Следовательно, в России мы должны обсудить этот вопрос - желает Россия сохранить базу или нет. Если желает, это одна ситуация, если нет - другая. Я так это себе представляю, что они должны (ответить - ИФ)", - добавил он.

3 декабря в Москве состоятся переговоры Пашиняна и Путина.