Правая оппозиция лидирует на выборах в Испании

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правоцентристская Народная партия лидирует по результатам парламентских выборов в Испании, сообщает газета "Паис" со ссылкой на экзитполы.

Отмечается, что партия может рассчитывать на 129-134 места в нижней палате парламента. В случае коалиции с ультраправой партией "Голос", они, вероятно, смогут обеспечить себе большинство.

По данным экзитполов, "Голос" может рассчитывать на 44-48 мест.

У социалистов, возглавляемых премьером страны Педро Санчесом, есть шанс получить 119-124 места. Для получения большинства необходимо 176 мест.