КСИР сообщил о подрыве танкера на мине у берегов Омана

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нефтяной танкер подорвался на морской мине недалеко от побережья Омана в районе Ормузского пролива, передает агентство IRNA.

КСИР утверждает, что подрыв танкера произошел вблизи оманского острова Джезират-аль-Ганам.

"Несмотря на то, что экипаж знал о небезопасности и незаконности фальшивого южного маршрута через Ормузский пролив и доверял ложным заявлениям и обещаниям американских чиновников, этот танкер-нарушитель тайно проходил через воды, прилегающие к южному побережью пролива, в двух километрах от острова Ганам, где и подорвался на морской мине", - говорится в заявлении информационного агентства.

По данным КСИР, после взрыва и вспыхнувшего сильного пожара судно было брошено командой в водах Ормузского пролива.