Китайский корабль "Шэньчжоу-23" с первым космонавтом Пакистана вернулся на Землю

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Китайский космический корабль "Шэньчжоу-23" с двумя тайконавтами и первым космонавтом Пакистана на борту в понедельник после завершения полета на национальную орбитальную станцию "Тяньгун" совершил успешную посадку на Землю, сообщает телеканал CCTV.

Спускаемая капсула корабля после расстыковки с орбитальной лабораторией совершила мягкое приземление на площадке Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

На Землю вернулись тайконавты Чжан Чжиюань и Ли Цзяин, а также космонавт Мухаммад Зишан Али, который стал первым иностранным космонавтом, посетившим китайскую космическую станцию, и первым пакистанцем, побывавшим на орбите. Пакистанский космонавт провел на борту станции "Тяньгун" около пяти дней.

В составе экипажа "Шэньчжоу-24" Али прибыл на борт лаборатории 25 ноября. Эта миссия стала первым в истории Китая пилотируемым космическим полетом с участием иностранного астронавта. Али провел четыре совместных китайско-пакистанских эксперимента в области наук о жизни и материаловедения.

Что касается миссии "Шэньчжоу-23", стартовавшей 24 мая, то она продлилась около шести месяцев. В течение этого времени экипаж занимался научными исследованиями, технологическими экспериментами и обслуживанием космической станции, включая выход в открытый космос для установки защитного оборудования от космического мусора. Третий член экипажа "Шэньчжоу-23" Чжу Янчжу остался на борту станции "Тяньгун" - он проведет там в общей сложности год в рамках запланированной научной программы. На станции теперь также работают тайконавты, прибывшие на корабле "Шэньчжоу-24", - Тан Хунбо и У И.