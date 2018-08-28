Постпред РФ при ООН обвинил США в попытке оккупировать Сирию из-за ее ресурсов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Международная коалиция во главе с США пытается закрепиться в Сирии и получить контроль над ресурсами страны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Продолжается неоколониальная по своей сути линия по разделу страны, когда на северо-востоке Сирии при поддержке коалиции создаются лояльные ей квазигосударственные структуры. Множатся и укрепляются военные объекты оккупирующих держав коалиции. Налицо попытки закрепиться на территории страны и получить контроль над ее ресурсами", - сказал Небензя. выступая на заседании СБ ООН по Идлибу.