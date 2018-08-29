Власти Украины запретили ввоз в страну цементного клинкера из России

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на заседании в среду решил добавить цементный клинкер в перечень товаров, запрещенных к ввозу из России.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления кабинета министров, эта мера призвана защитить экономические интересы Украины в связи с запретом РФ на ввоз ряда украинских товаров, а также на транзит товаров через Россию в Казахстан и Киргизию.

Импорт российского клинкера на Украину в 2017 году вырос почти вдвое по сравнению с 2016 годом, его доля в общем импорте составила 85-87%, а в январе-мае 2018 года доля российского клинкера в его совокупном импорте возросла до 100%.

"Существует тенденция к увеличению доли импорта цементного клинкера, что связано с недобросовестной конкуренцией через заниженные цены на энергоносители в РФ (. . .) и может привести к остановке отечественного производства и вызвать зависимость стратегического строительства на Украине от РФ", - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта постановления отмечают, что запрет на ввоз клинкера из России не создаст дефицита цемента, а в случае необходимости клинкер можно будет импортировать из соседних стран ЕС. По их мнению, данное решение также будет способствовать увеличению производства цемента украинскими предприятиями.

Согласно проекту постановления, запрет на ввоз российского клинкера вступит в силу через 10 дней после опубликования документа.

Цементный клинкер - полуфабрикат, используемый при производстве цемента.

Ранее сообщалось, что власти Украины в июле возбудили антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну цемента происхождением из России, а также Белоруссии и Молдавии. Расследование возбуждено по жалобе ЧАО "Дикергофф цемент Украина", ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина", ПАО "Подольский цемент" при поддержке ЧАО "Ивано-Франковскцемент".

В своей жалобе предприятия отмечали, что в 2015-2017 годах произошел значительный рост объема демпингового импорта цемента на Украину: в абсолютных показателях - на 278%, относительно потребления - на 229%, относительно производства - на 248%. Они опасаются, что при дальнейшем росте себестоимости производства и вынужденном снижении отпускных цен поступления от реализации цемента на внутреннем рынке упадут почти до нуля.