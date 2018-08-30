Американский военный корабль перехватил в Аденском заливе судно с грузом оружия

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Более тысячи единиц стрелкового оружия обнаружено на судне, перехваченном американским эсминцем Jason Dunham в Аденском заливе во вторник, сообщил телеканал CNN в четверг.

Судно, как сообщили источники телеканала, представляло собой традиционный для этого района мира небольшой парусный корабль, который следовал без флага.

В сообщении говорится, что маршрут движения и порт назначения перехваченного судна не установлены, однако "американские официальные представители заявили, что ранее перехваченные в этом районе суда были связаны с попытками Ирана оказывать помощь повстанцам-хуситам в Йемене".

США в настоящее время "анализируют обнаруженные на перехваченном судне улики, чтобы определить его принадлежность и куда оно направлялось", проинформировали телеканал его источники.