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Летевший из Москвы "Боинг" сел в Минске из-за приступа аппендицита у ребенка

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер по пути из Москвы в Рим вынужденно приземлился в Минске из-за обострения аппендицита у маленького пассажира, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет "Аэрофлота" Боинг-737 выполнял рейс из Москвы в Рим. Через несколько минут после взлета командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту", - сказал источник.

Несколько минут назад самолет приземлился в Минске. На летное поле вызвана бригада скорой помощи.

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Теги: Москва, Рим, Минск
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